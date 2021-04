Rimini. Dall’acquirente allo spacciatore: la Polizia di Stato denuncia un 32enne di Trento  

Alle 14:30 circa di ieri, in via Guglielmo Marconi una volante della Polizia di Stato notava un uomo che stazionava vicino ad un’autovettura e che si guardava intorno con fare sospetto.

I poliziotti, dato l’atteggiamento del giovane, un 31enne foggiano, decidevano di procedere ad un controllo dello stesso.

Acclarato che al 31enne in passato era stata più volte sospesa la patente per uso di sostanze stupefacenti e constatato l’atteggiamento riottoso al controllo del giovane, gli operatori procedevano a verificare se addosso o all’interno del veicolo occultasse della droga.

All’interno dello sportello anteriore dell’autovettura venivano rinvenuti 2 involucri di sostanza stupefacente, successivamente appurata essere hashish, del peso di 11 gr.

Ulteriori accertamenti hanno consentito di risalire al venditore della sostanza, un 32enne trentino residente a Riccione.

I poliziotti, nell’appartamento del giovane, hanno sentito un forte odore di marijuana provenire dal bagno. Il 32enne, ormai vistosi scoperto, alla richiesta di consegnare lo stupefacente posseduto non ha potuto che acconsentire estraendo da un borsello posto sotto il mobiletto del lavandino quanto detenuto. All’interno di tale borsello sono stati rinvenuti 16 gr di marijuana.

Il giovane, denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio e per spaccio, da controlli più approfonditi, è risultato essere gravato da precedenti per resistenza e violenza a P.U., lesioni e rapina.

Alle operazioni poste in essere all’interno dell’appartamento ha partecipato anche l’unità cinofila della Polizia Locale di Riccione con il cane Ziko.