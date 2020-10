Rimini. Damiano e Margherita Tercon nominati ai Diversity Media Awards

https://bit.ly/2Ip6cBt SIAMO IN NOMINATION! Abbiamo bisogno di UN VOTO!

Oggi ci è arrivata una Bellissima notizia: siamo stati Nominati ai Diversity Media Awards come influencer dell’anno e questo Premio è dedicato a chi racconta le persone, la diversità e la società in modo Inclusivo.

Siamo felicissimi della nomina perché significa che dopo anni di impegno, di scelte difficili e di rinunce (ma anche di grandi soddisfazioni) il nostro messaggio e i nostri Valori sono entrati nel cuore di tante persone, sono stati condivisi e hanno permesso a qualcuno di sentirsi meno solo.

Per questo dobbiamo ringraziare solo voi, perché ci avete supportati (e sopportati!) in ogni momento, nei nostri alti e bassi, ci avete dato la carica e le energie per andare avanti. Abbiamo conosciuto le vostre storie, raccontato la nostra vita e cerchiamo costantemente di migliorare in base ai vostri suggerimenti.

Siamo una squadra bellissima, l’abbiamo dimostrato anche ieri. Ieri, quando in meno di un’ora, grazie alle vostre segnalazioni, abbiamo sventato una truffa!

Vi chiediamo di votare per noi, che continueremo a impegnarci sempre di più.

DAI, CARICHIIIIIII!!!!

Qui si vota (vanno votate tutte le categorie e noi siamo in “influencer”): https://www.diversitymediaawards.it/nomination…/vota/

Scoprirete altri nomi incredibili in nomination, siamo davvero onorati!

CONDIVIDETEEEE