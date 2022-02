Rimini. Date alle fiamme 4 auto nella notte: indagano i carabinieri

Condividi l'articolo

A fuoco quattro auto tra le 23.40 e mezzanotte. In fumo una Alfa Romeo e un Fiat Doblò in sosta nel parcheggio di piazza Ferrari, davanti all’istituto di credito Crédit Agricole. Le fiamme hanno raggiunto anche altre due vetture a fianco: una Fiat Panda in sosta in via Cattaneo, davanti all’università e una Audi RS6 che si trovava nel parcheggio della stazione ferroviaria. Anche in questo caso le fiamme hanno danneggiato una vettura parcheggiata lì vicino. Sul posto i vigili del fuoco che hanno dovuto gestire appunto ben 4 incendi con tanto di rischio esplosione. Sui gravi fatti di origine evidentemente dolosa stanno indagando i carabinieri che stanno vagliando le immagini delle telecamere.