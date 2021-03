RIMINI. Davide Frisoni Rete Civica Rimini: “Appello agli amici di Patto Civico”

Rivolgo questo appello agli amici che sono rimasti in patto civico e che si sono fatti coinvolgere in una guerra senza esclusioni di colpi dalle correnti interne al PD che a Rimini come nel resto d’Italia porteranno ad un sicuro naufragio della sinistra. Lotte che non gli riguardano. Non ci sono molte considerazioni da fare sul perché si avrà l’implosione del PD, bastano le accuse dell’ex segretario Zingaretti che “ si Vergogna “ del poltronificio che lui stesso ha contribuito a creare ed ora con l’ingresso di 2 assessori grillini nella Sua giunta regionale del Lazio ha messo la parola fine ad aperture a future alleanze con il civismo liberale. Il percorso è tracciato, pur di galleggiare per un altro pò di tempo, per le amministrative di questo autunno, si privilegerà l’alleanza con i 5 stelle piuttosto che a una apertura verso il civismo. Non basterà una brava persona come Letta a rimettere insieme i cocci, o a ridimensionare l’arroganza e la prepotenza di chi si è sentito e ha agito sempre da depositario della verità assoluta. Tornando a Rimini invito gli amici che sono rimasti in Patto Civico, considerato ininfluente dai più, ad abbandonare l’alleanza ormai improponibile ed innaturale dal punto di vista politico, e seguirmi in questo nuovo progetto che porterebbe un ricambio vero per Rimini e realizzerebbe un sogno che i Riminesi aspettano da sempre.

Davide Frisoni

Rete Civica Rimini