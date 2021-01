Rimini. Deboli nevicate sopra i mille metri

Le previsioni per i prossimi giorni nel riminese annunciano per domani martedì 5 gennaio: “Al mattino sulla costa molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 1000 m; nel pomeriggio molto nuvoloso; dalla sera tendenza ad aumento della nuvolosità. Temperature minime del mattino comprese tra 0 °C sui rilievi e 4 °C sulla costa, massime pomeridiane comprese tra 3 °C sui rilievi e 8 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 27 (costa) e 33 km/h (rilievi). Mare poco mosso al mattino, nel pomeriggio mare poco mosso con tendenza ad aumento del moto ondoso, dalla sera mare mosso”.

Mercoledì 6 gennaio: “Al mattino molto nuvoloso; nel pomeriggio sulla costa tendenza ad aumento della nuvolosità, sui rilievi tendenza ad aumento della nuvolosità con piogge; dalla sera tendenza ad attenuazione della nuvolosità. Temperature minime del mattino comprese tra 0 °C sui rilievi e 3 °C sulla costa, massime pomeridiane comprese tra 3 °C sui rilievi e 9 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 27 (costa) e 51 km/h (rilievi). Mare mosso al mattino, dal pomeriggio mare poco mosso”.

La tendenza ptrevsta da ArpaER da giovedì 7 a domenica 10 gennaio sulla Regione Emilia Romagna: “Giovedì e venerdì si prevedono condizioni di relativa stabilità con assenza di precipitazioni. Successivamente la discesa da nord di un intenso minimo depressionario in quota potrebbe apportare un peggioramento per sabato e domenica con nevicate diffuse anche in pianura con accumuli significativi. Temperature in diminuzione a fine periodo”.