Quattro nuovi contagi da coronavirus in provincia di Rimini. Si tratta di quattro donne, tre delle quali di rientro dall’estero, una italiana e due straniere, che per questo motivo erano già in isolamento domiciliare e hanno effettuato il tampone. Due pazienti sono residenti a Rimini, una a San Giovanni in Marignano e una fuori provincia. Solo due presentano lievi sintomi.