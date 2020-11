Rimini. Delirio collettivo: in trenta circondano gli agenti che chiedono di indossare la mascherina

Delirio a Rimini davanti a Tiger dove è bastata la richiesta a tre ragazzini di mettere la mascherina per scatenare il delirio. Alla richiesta di mostrare i documenti i giovani hanno iniziato ad urlare agli agenti che non lo avrebbero fatto perché minorenni. Le loro grida hanno attirato fino a una trentina di ragazzi venuti a dare man forte armati di cellulare per riprendere la scena. Si è inoltre aggiunto uno sconosciuto qualificatosi come avvocato, pronto a difenderli in tutte le sedi, in quanto era giusto che non consegnassero i documenti. I poliziotti per evitare che la situazione degenerasse sono stati costretti a chiedere rinforzi. In aiuto sono intervenuti così un secondo equipaggio del 113 e una pattuglia della guardia di finanza. Così finalmente l’identificazione è stata portata a termine ed il terzetto è stato multato e denunciato. Ora si attende di identificare anche il sedicente avvocato che verrà denunciato per istigazione a delinquere.