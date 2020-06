Rimini. Deliveroo sbarca nella capitale delle vacanze

Espansione territoriale per Deliveroo. Alle 175 città nelle quali è già possibile ordinare cibo a domicilio attraverso l’App, si aggiungono 19 nuove. Tra quelle in cui il servizio sarà presente anche alcune località costiere e di provincia che accompagneranno, in questa stagione particolare, anche le vacanze di molti italiani già in uscita dalle grandi metropoli. Nello specifico Deliveroo è arrivato a Abbiategrasso e Somma Lombardo in Lombardia, San Giovanni Lupatolo in Veneto, Rimini in Emilia Romagna, Ciampino, Guidonia, Sora e Tivoli nel Lazio. A giugno la App sarà disponibile anche a Garlate, Binasco, Magenta e Castiglione delle Stiviere in Lombardia, Mirandola in Emilia Romagna, Portogruaro in Veneto, Biella in Piemonte, Foligno in Umbria, Fabriano nelle Marche, Olbia in Sardegna e Civitavecchia nel Lazio.