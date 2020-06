Rimini. Dentix: tantissimi riminesi hanno già pagato e si sono rivolti alla Federconsumatori

Clinica dentale che si teme non riaprirà: c’è chi per affrontare le cure odontoiatriche ha chiesto prestiti onerosi in banca pagando già per i lavori dentali da eseguire e che ora si trova con in mano un pugno di mosche. Dell’ambulatorio locale della catena Dentix si sta occupando la Federconsumatori provinciale alla quale si stanno rivolgendo tantissimi riminesi per capire che cosa possono fare per tutelarsi. Sul sito internet della catena tuttavia è comparsa una comunicazione nella quale si annuncia la riapertura. “Ci stiamo adoperando per garantire le urgenze e ripristinare le cure a cui avete diritto fin dal momento in cui vi siete affidati a noi”.

