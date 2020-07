Rimini. Denuncia di Trombetta: “Famiglia aggredita, ho chiamato la polizia”

Esco alle 17.30 senza cellulare , ho un appuntamento alle 18 , arrivò al ponte di Tiberio per girare a destra e lì c’è una macchina bianca grande con una signora giovane fuori accerchiata da 5/6 ragazzi che urlavano ed andavano contro Di lei con violenza , come se volessero farsi mettere le mani addosso …. io fiondo giù dalla mia auto .. e cerco di allontanare i ragazzi che avevano accerchiato la signora ma non era facile perché questi erano agguerriti e si capiva che volevano lo scontro !!! Ora io non dico la nazionalità dei ragazzi perché non voglio fare polemiche …. però se questi attraversavano lontano dalle strisce e battendo con pugni sulla macchina hanno fatto si che il conducente si fermasse , anche per vedere se quei colpi avevano ammaccato auto .. infatti auto aveva bozzi .. un auto nuova .. una famiglia di tre persone che stavano per i fatti loro andando per la loro strada .. … io mi domando e vi chiedo … io scendo e comincio a dire a loro di non avvicinarsi in quel modo violento .. loro in preda alla furia con una violenza che mi ha imbarazzata ho alzato la voce dicendo : allontanatevi .. il mio grido non li ha intimoriti ma quando ho urlato più forte di loro 5/6 imbestialiti … ho avuto veramente un momento in cui l’impotenza mi ha assalita … ho chiamato la polizia ed ho protetto per come ho potuto queste persone !!! Questi dunque .. pugni sulla macchina il marito scende dall’auto e li allontana dall’auto togliendo le mani dall’auto …così hanno dichiarato loto io non ho visto … però mi è bastato vedere come volevano istigare la donna ed il marito vicino fermo alla macchina che era incredulo e fermo .. ora anche se lui li ha allontanati per farli smettere di ammaccare auto ….Perche questa gente deve disturbare e dichiarare altre cose ??? Io non capisco più in che mondo viviamo … la signora mi ha ringraziata perché era letteralmente accerchiata e giustamente il marito era ben lontano con il figlio piccolo …. CHE SCHIFO …. io ho parlato con uno di loro e con garbo gli ho chiesto perché si comportavano così … loro mi hanno detto che ciò che ra giusto era giusto e che prevalevano loro perché loro hanno il diritto di denunciare … io non ho capito cosa caspita cerca questa gente !!!! UNA SITUAZIONE IMBARAZZANTE CHE NON RIESCO AD ACCETTARE ! Siamo noi che dobbiamo difenderci .. questi ci mettono le mani addosso .. ammaccano le nostre macchine … così perché gli va di istigare la gente ?????.. poi cosa vogliono ottenere con queste violenze contro di noi ????