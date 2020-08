Rimini: denunciati due stranieri per rapina di una bicicletta

Questa notte i carabinieri della Stazione di Rimini Porto, hanno denunciato in stato di libertà, alle competenti Autorità Giudiziaria due marocchini, per il reato di rapina impropria di una bicicletta precisamente un 18/enne da poco compiuti ed un 17/enne, entrambi di origine marocchina, in Italia senza fissa dimora, senza documenti, con precedenti di polizia. I due in concorso tra loro, a San Giuliano Mare, dopo aver divelto il lucchetto, si erano impossessati di una bicicletta in danno di un noto ristoratore del luogo, quando la stessa vittima, accortosi del furto in atto, unitamente ad un conoscente ha cercato invano di bloccare i due malfattori, che riuscivano comunque a guadagnare la fuga dopo aver aggredito le vittime con calci e spinte. La fuga è durata poche decine di metri in quanto la pattuglia della Stazione di Rimini Porto immediatamente intervenuta bloccava i due e recuperava il maltolto, immediatamente restituito all’avente diritto, con i ringraziamenti del caso. Le vittime, pur riportano lievi lesioni, non hanno inteso ricorrere alle cure sanitarie.