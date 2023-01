Rimini. Derby col Cesena e scontri, riminese colpito da Daspo: fuori dallo stadio per 8 anni

Un tifoso riminese dovrà restare lontano da qualsiasi manifestazione sportiva d’interesse della propria città per 8 anni, altri due per 3 anni. Dopo gli scontri che hanno caratterizzato, due ore prima della partita, l’ultimo derby tra Cesena e Rimini l’8 gennaio scorso allo stadio Manuzzi di Cesena, tutti gli otto ultrà coinvolti identificati, 5 riminesi e 3 cesenati, fra i 27 e i 44 anni, oltre ad essere stati stati denunciati per rissa, si sono visti convalidare il Daspo davanti al Gip di Forlì.