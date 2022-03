Rimini. Detenuto non gradisce la spesa e aggredisce la guardia

Condividi l'articolo

Paura nel carcere riminese dei “Casetti” dove un detenuto ha aggredito un agente della polizia Penitenziaria. La vittima si è presentata nella cella di un senegalese 35enne per consegnargli la spesa: fatto sta che il malvivente non ha gradito i prodotti e ha iniziato a dare in escandescenza prima tirando una confezione di biscotti addosso alla guardia per poi sputarle addosso e aggredirla fisicamente. E’ scattato l’allarme ed è stato necessario l’intervento di altri due agenti per riuscire a bloccare il 35enne mentre, il ferito, è stato soccorso e portato in ospedale per essere medicato e poi dimesso con una prognosi di 7 giorni.