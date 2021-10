Condividi l'articolo









37enne albanese trovato dagli agenti della polizia Penitenziaria nella mattinata di lunedì impiccato nella sua cella. Gli agenti hanno fatto di tutto per rianimarlo per poi trasportarlo d’urgenza al “Bufalini” di Cesena dove si trova in condizioni disperate nel reparto di Terapia intensiva. L’albanese nel 2014 avrebbe sparato a un uomo a sangue freddo uccidendolo: per questo era in carcere.