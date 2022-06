Rimini. Dettagli agghiaccianti sul “cannibale” che ha staccato e inghiottito il dito del rivale

Emergono nuovi dettagli sulla rissa notturna in spiaggia che parla di tre giovani arrestati dalla polizia per rissa aggravata. Un 25enne nigeriano dovrà rispondere anche di lesioni personali gravissime per un atto di cannibalismo. Con un morso ha staccato ed ingoiato la falange di un dito della mano destra di uno dei due giovani albanesi con cui si stava picchiando. A richiamare immediatamente l’attenzione della vigilanza sono state le urla dei protagonisti. Le guardie giurate dunque hanno cercato di fermare la rissa mentre hanno dato l’allarme alle volanti. Bloccati in due, gli altri sono riusciti a scappare. Un albanese è stato fermato da una pattuglia dell’Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della Questura. Un altro nigeriano è invece ricercato. La vicenda sarebbe da ricondurre a una questione di ragazze.