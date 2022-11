Rimini. Dichiarazione del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, sul nuovo Vescovo Monsignor Nicolò Anselmi

“A nome della città esprimo le più sincere congratulazioni e il benvenuto a Monsignor Nicolò Anselmi, nuovo Vescovo della Diocesi di Rimini. Una figura di alto profilo, che ha fatto un lungo e importante percorso a contatto con il mondo dei giovani e con il mondo degli ultimi, che giunge a Rimini dalla diocesi di Genova per assumere la guida spirituale della nostra comunità in cammino, in un momento storico caratterizzato da grandi difficoltà sociali ed economiche.

Da parte dell’amministrazione esprimo la massima disponibilità a collaborare insieme nel lavoro che ci aspetta per rispondere alle molteplici e urgenti esigenze per il bene della comunità. Ringrazio, inoltre, il Vescovo uscente Monsignor Francesco Lambiasi per il grande lavoro svolto in questi quindici anni durante i quali non ha mai smesso di sollecitare la politica all’impegno e all’altruismo, in modo speciale in un momento attraversato dalle angosce e dalle difficoltà dovute alla pandemia, alla crisi economica e al conflitto bellico. Una presenza fondamentale per la comunità, che abbiamo voluto esprimere conferendogli la cittadinanza onoraria e alla quale rivolgo ancora un sentito ringraziamento”.