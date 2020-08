Rimini. Didattica a distanza anche all’istituto professionale “Einaudi”

Didattica a distanza anche all’istituto professionale “Einaudi”. Dopo la comunicazione ufficiale giunta dal preside del liceo scientifico Serpieri ora anche la dirigente scolastica dell’istituto Einaudi-Molari dichiara di dover adottare la didattica digitale integrata. A quanto pare gli spazi non sono sufficienti a permettere la presenza di tutti gli studenti in tutte le classi. Previste dunque turnazioni di un giorno a settimana, quindi in un mese saranno 4 i giorni che ciascuno studente trascorrerà a casa.