Rimini. Dieci mesi per la visita cardiologica a paziente oncologico

Per avere risposte a una serie di sopraggiunti problemi cardiaci dovrà attendere praticamente quasi un anno.Questa l’odissea di un paziente oncologico riminese resa nota dai giornali locali. Per il primo degli esami prescritti, l’Ecodoppler Transcranico alla testa che viene fatto solo a Cesena i tempi sono stati rapidissimi con appuntamento già lunedì 8 novembre. Per l’Ecocolordoppler Cardiaco e l’Ecocolordoppler Tronchi Sovraortici il paziente dovrà invece aspettare il 22 aprile 2022 e ll 27 aprile 2022 e recarsi rispettivamente a Cattolica e a Santarcangelo. In realtà c’era posto un po’ prima a Mercato Saraceno, ma non era possibile andare così fuori. Con i risultati di questi tre esami, l’uomo dovrà sostenere quindi una visita cardiologica e per questa è stato dato appuntamento addirittura al 2 settembre 2022 all’ospedale Infermi di Rimini.