Rimini. Diffamazione aggravata: chiesto mezzo milione a noto gruppo su Facebook

Mezzo milione di euro da destinare in beneficenza. Questa la somma che il gruppo Sgr ha richiesto a titolo di risarcimento all’interno del processo partito nei giorni scorsi e che vede imputate due persone per diffamazione aggravata e turbata libertà dell’industria o del commercio. Le due donne sono rispettivamente moderatrice e amministratrice di un noto gruppo social che ha raccolto oltre 11mila membri nel corso del tempo e all’interno del quale erano stati contestati gli importi delle bollette del Gruppo Società gas Rimini, in particolare nel periodo da marzo 2019 a maggio 2019. Contestazioni che però, secondo la Sgr, avrebbero oltrepassato il limite con una serie di post ritenuti diffamatori. Le due imputate restano ferme nella loro posizione e si dicono assolutamente estranee ai fatti contestati.