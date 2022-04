Rimini. Dilapida 130mila euro della compagna al “10 e Lotto”

50enne riminese a processo per circonvenzione di incapace e maltrattamenti in famiglia nei confronti della donna sua coetanea la quale è affetta da una patologia mentale. L’uomo ha via via aumentato le prepotenze nei confronti della compagna per poi mettere le mani sul suo patrimonio. Secondo quanto emerso il soggetto avrebbe dilapidato una fortuna sul “10 e Lotto”: bruciati ben 130mila euro alla compagna. La sentenza è prevista il prossimo 26 maggio.