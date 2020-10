Rimini. Dimesso dall’ospedale contrae infezione e muore

Esposto alla magistratura per fare luce su una vicenda drammatica. Un pensionato di 85 anni è stato dimesso dall’ospedale dove era stato trasferito per curarsi da una polmonite sospetta, quindi ha fatto ritorno nella residenza per anziani che lo ospitava, ma si è poi scoperto essere affetto da un’infezione contratta presumibilmente in corsia e così è morto. La procura, sabato scorso ha così disposto l’autopsia e adesso non resta che attendere i risultati degli esami tossicologici per evidenziare eventuali responsabilità.