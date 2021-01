“Mi ha minacciato con il fucile nel piazzale della ditta, ma non c’era una ragione per arrivare a tanto: lo ha fatto soltanto perché, a suo dire, mi ero sindacalizzato, visto che ero entrato a far parte del sindacato di base”. Ha confermato le accuse nei confronti del datore di lavoro, la presunta parte offesa nel procedimento: un autista di origine senegalese di 47 anni.