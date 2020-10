Rimini. Diritto alla cura delle persone affette da dolore cronico: testimonial Fabio De Luigi

Per sabato 24 ottobre è previsto al palacongressi un evento dedicato al confronto e all’approfondimento, in occasione dei dieci anni dalla legge 38 del 2010, che disciplina il diritto alla cura delle persone affette da dolore cronico. Mettere la parola fine all’aggettivo cronico è l’obiettivo sposato dalla fondazione Isal, che da domani, fino alla fine del mese, propone iniziative in tutta Italia per la 12esima edizione di “Cento città contro il dolore”. Negli anni, sono state tante le personalità pubbliche che hanno fatto propria la causa di Isal per sensibilizzare e informare i cittadini sul dolore cronico. Per la presente edizione, dopo Alex Zanardi, testimonial di eccezione è Fabio De Luigi.