Rimini – disavventura in ascensore per una bambina di 5 anni, liberata dai Carabinieri.

Nella serata di ieri, intorno alle ore 20.00, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm della Compagnia Carabinieri di Rimini sono intervenuti presso un hotel di Via Amerigo Vespucci a seguito di una chiamata di soccorso giunta sul numero di emergenza del 112. La richiesta d’aiuto riguardava la disavventura di una piccola turista piemontese, di soli 5 anni, che era rimasta bloccata nell’ascensore dell’hotel per di più con la manina chiusa tra le porte stesse dell’impianto di sollevamento per persone. I militari, giunti su posto per primi e vista la situazione, hanno immediatamente utilizzato un tonfa, in dotazione all’equipaggio, per aprire con forza le porte dell’ascensore riuscendo così a porre termine alla peripezia della giovanissima turista, visibilmente agitata e impaurita. Quest’ultima però veniva comunque trasportata presso l’ospedale di Rimini per gli accertamenti nel caso.