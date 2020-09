Rimini. Disco, Indino replica a Briatore

“C’è stato un attacco mediatico vergognoso contro la Sardegna. Ci sono stati contagi anche nelle discoteche di Rimini. A Capalbio invece sono tutti radical chic…”: queste le parole di Flavio Briatore intervenendo al talk “Non è l’arena” su La 7. Ma Gianni Indino, il presidente del SILB, non ci sta: “Sbaglia il signor Briatore: qua non si tratta di contrapposizione tra destra e sinistra, ma di un settore, quello dei locali da ballo, in grande difficoltà, al limite della sopravvivenza – dice Gianni Indino-. Non è con un derby tra località turistiche o tra colori politici che si possono risolvere i problemi”.