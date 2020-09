Flavio Briatore parla a ‘Non è l’Arena’ su La7: “C’è stato un attacco bestiale alla Sardegna e alla Costa Smeralda, un attacco mediatico vergognoso al ‘Billionaire'”. E ancora: “Sicuramente nelle discoteche in Sardegna ci sono stati contagi come in molte altre discoteche, anche a Rimini, ma nessuno ha parlato della costiera romagnola mentre noi della Sardegna eravamo gli untori”.