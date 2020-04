Rimini. #distantimavicini è il motivo, l’hashtag e la strada che ha seguito Club Nautico Rimini in queste lunghe settimane di quarantena

#distantimavicini è il motivo, l’hashtag e la strada che ha seguito

Club Nautico Rimini in queste lunghe settimane di quarantena obbligata.

Tutti i componenti delle squadre sportive, gli istruttori, i marinai

addetti alla sicurezza delle barche in acqua continuano la propria

attività con tutti i mezzi disponibili.

Si assiste addirittura ad un nuovo fermento di idee e attività che in

queste settimane

i dirigenti, i responsabili sportivi, gli istruttori e i ragazzi della

squadra agonistica stanno mettendo in campo.

Il video che ha lanciato le attività on line ha questi motivi, come

sottolinea il direttivo del Club : “I nostri valori e i nostri obiettivi

ci aiutano ad orientarci anche nel mare in tempesta. Da qui nasce la

voglia di trasmettere, attraverso i ragazzi della squadra agonistica, il

nostro messaggio #distantimavicini, basato sulle virtù che insegna il

mare e sulla forza del gruppo.

Distanti, perché la tempesta che stiamo vivendo è molto più forte di noi

e perché così ci dobbiamo comportare.

Vicini, perché questa sfida è diversa da quelle che viviamo in mare e

vogliamo affrontarla insieme.

Ai nostri allevi, ai nostri atleti e a tutti i ragazzi dedichiamo una

serie di video sulla vela e altre attività legate al mare, frutto della

voglia di futuro dei nostri istruttori, dei nostri soci e dei nostri

ragazzi”.

Tante le iniziative lanciate utilizzando i social come Facebook e

Instagram e a cui contribuiscono soci pescatori, istruttori, ragazze e

ragazzi delle squadre. Un corso di nodi, una serie di video tutorial su

come si preparano le esche sintetiche e sul loro utilizzo, un corso di

vela a puntate con lezioni di tattica e di manovre, oltre che di

nomenclatura, coordinati da Laura Pennati, in cui i ragazzi diventano

protagonisti per fare avvicinare al loro mondo i coetanei che ancora non

conoscono il fascino del mare, della pesca e della vela. C’è lo zampino

anche di Luca Rossetti, atleta divenuto noto per il suo ottimo

piazzamento alla Mini Transat 2019, la traversata dell’Atlantico in

solitaria e istruttore federale della squadra agonistica dei Laser del

club. Dopo Pasqua alcune regate che purtroppo sono state annullate,

come il memorial Sorci, il memorial Sammarini e la MartiniCup

prenderanno vita comunque, su una piattaforma virtuale, e sarà, promette

Luca, battaglia all’ultimo bordo. Prima di ogni regata, un collegamento

multiplo via Skipe per spiegare le regole del bando di regata e mostrare

i premi in palio per i classificati che gli sponsor hanno comunque

offerto. Le regate virtuali si svolgono attraverso una piattaforma

digitale e riescono a simulare la passione dei velisti anche stando a

casa: una iniziativa per tenere viva, anche se chiusi in casa, una

passione che fa riferimento al vento, alle nuvole, all’acqua e alle

onde. Un modo per tenere allenata la mente dei soci del Club e dei

ragazzi delle squadre sportive. Le regate sono aperte a chiunque sia

tesserato FIV e l’iscrizione è gratuita: alcune di queste sono

organizzate insieme ad altri sodalizi sportivi della nostra riviera.