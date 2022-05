Rimini. Distruggono locale a sediate per rubare appena 80 euro di fondo cassa

La notte tra lunedì e martedì i soliti ignoti hanno distrutto la vetrata della Cantinetta “Io e Giacomo” ex bar-pub I Putti con una seggiola di ghisa. Un danno quello provocato dai ladri molto più ingente del bottino, ovvero 80 euro di fondo cassa. I ladri purtroppo sono poi riusciti a far perdere le loro tracce, nonostante il celere arriva delle forze dell’ordine. Indagini in corso.