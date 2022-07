RIMINI. DIVERTENTE DI GIORNO, MAGICA DI NOTTE: ITALIA IN MINIATURA ANNUNCIA DUE APERTURE SERALI IL 10 E IL 17 AGOSTO CON PARCO APERTO FINO ALLE 22.30, I FUOCHI D’ARTIFICIO DI ANTONIO SCARPATO E INGRESSO GRATUITO PER 400 RIMINESI 

Condividi l'articolo

Per sognare sotto le stelle: videomapping in Piazza Italia, Venezia trasformata in un sogno settecentesco con figuranti, trio d’archi e la promozione dedicata a Rimini: ingresso gratis per 400 residenti se portano un amico pagante.

Chi non ha mai visto Italia in Miniatura di sera potrà farlo in due preziose date da segnare sul calendario: mercoledì 10 agosto e mercoledì 17 agosto saranno le uniche occasioni dell’estate 2022 per godere di Italia in Miniatura divertente di giorno e magica di notte.

Il parco tematico annuncia due serate evento, la prima per San Lorenzo, con oltre 300 monumenti in miniatura illuminati ad arte, attrazioni in funzione fra mille luci e colori, un affascinante spettacolo di videomapping in Piazza Italia, una Venezia incantata e romantica, animata da personaggi settecenteschi e da un trio d’archi dal vivo, un gran finale alle 22 con lo spettacolo piromusicale, firmato dal maestro di Fuochi d’artificio Antonio Scarpato.

Ricreare la magia

“L’idea di aprire Italia in Miniatura di sera era già nell’aria dallo scorso anno, quando è stato svelato al pubblico il restyling per i 50 anni del parco – dice Patrizia Leardini, C.O.O. di Costa Edutainment – abbiamo notato una gioia speciale negli occhi delle persone, specialmente dei bambini, così abbiamo pensato che dovevamo assolutamente ricreare la stessa magia.”

Ingresso gratuito per 400 Riminesi

400 residenti nel comune di Rimini potranno godersi parco e festa gratis: Italia in Miniatura metterà infatti a disposizione 200 omaggi per ciascuna serata per i primi che compileranno e invieranno il modulo di partecipazione dal sito www.italiainminiatura.com. Per tutti gli altri, un biglietto speciale a soli 10 Euro per far festa sotto le stelle.

Il programma

All’imbrunire il parco accenderà le sue mille luci e Italia in Miniatura si trasformerà in un Paese d’incanto. Le luci saranno ovunque: Venezia, Monorotaia, Pinocchio, Scuola Guida Interattiva, Torre Panoramica, Vecchia Segheria, Esperimenta, il Pappamondo, Cinemagia7D, AreAvventura e Piazza Italia, quest’ultima teatro di un videomapping proiettato non-stop sulla facciata della Basilica di Santa Croce.

Le attrazioni saranno in funzione fino alle 20.30, con ultima corsa alle 20:15. Chiuderanno invece alle 21.30 l’adrenalinica Vecchia Segheria e la romantica Venezia.

Proprio Venezia sarà al centro dell’attenzione: immersa in un’atmosfera da sogno con figuranti in costume e un trio d’archi dal vivo, farò vivere gli echi sontuosi di un carnevale settecentesco.

Alla chiusura delle ultime due attrazioni, si va tutti nel parco miniature dove, alle 22 precise, partirà lo show pirotecnico di suoni, luci e fuochi d’artificio, che il maestro Antonio Scarpato ha ideato per Italia in Miniatura, su colonne sonore epiche.

Info e Biglietti

Il 10 e 17 agosto, il parco aprirà regolarmente alle 10 del mattino e resterà aperto fino alle 22:30.

Chi desidera partecipare solo per la serata potrà acquistare il biglietto speciale, al prezzo unico di 10 Euro, acquistabile alle casse del parco dalle ore 18.30.

Per informazioni: info@italiainminiatura.com