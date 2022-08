Condividi l'articolo

Un danno d’immagine enorme per i bagnini riminesi. Quel divieto di balneazione lampo, a fine luglio, ha lasciato non pochi strascichi, con gli operatori che ora vogliono vederci chiaro. A breve infatti le cooperativa bagnini di Rimini Nord, Riccione, Cattolica, Misano e Bellaria Igea Marina presenteranno un esposto in Procura.