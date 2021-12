Rimini. Divorziano dopo trent’anni perché il marito non vuole vaccinare i 6 figli minorenni

Condividi l'articolo

Una coppia “riminese” ha divorziato dopo 30 anni di matrimonio dopo la decisione del marito, un riminese no vax di cinquantasei anni, di non autorizzare la vaccinazione dei sei figli minorenni). La donna, una cinquantaquattrenne originaria di Lucca si è prima rivolta al Tribunale dei minori per chiedere l’autorizzazione a far immunizzare ragazzini e poi a quello civile per chiedere la separazione. La coppia che è sempre andata d’accordo è entrata in crisi con la pandemia e con la questione dei vaccini anticovid.