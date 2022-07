Rimini. “Do fuoco al locale” e prende a ceffoni barista

Hanno aggredito e preso a ceffoni una commerciante e barista che non ha dato loro bottiglie di birra perché la vendita è vietata dalle 22. Protagonista una coppia di fidanzati, lui di apparenti origini magrebine, lei italiana, poco dopo le 23 di domenica. Visibilmente ubriachi sono entrati in un bar da dove sono stati allontanati. La giovane ha così incominciato a minacciare che sarebbe tornata per dare fuoco al locale. Per poi sferrare un ceffone alla madre del proprietario del bar. Alla fine gli agenti intervenuti l’hanno allontanata insieme al compagno. Nomi e cognomi a disposizioni degli aggrediti se decideranno di sporgere denuncia.