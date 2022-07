Rimini. “Do fuoco a te, ai tuoi figli, la benzina la vado a prendere a San Marino così costa meno”

Condividi l'articolo

Condanna per minacce un giovane della palazzina Acer il quale durante una discussione col vicino aveva urlato: “Ti sparo in faccia frocio di m… ” e ancora “Vi do fuoco. Do fuoco a te, ai tuoi figli, a tutto il palazzo e a tutti quelli che sono in casa tua! La benzina la vado a prendere a San Marino così costa meno”. Prossimamente la parte lesa sarà a propria volta processata per le minacce rivolte al giovane.