Rimini. “Do fuoco a te e alla tua famiglia”: poi minaccia la ex di divulgare foto intime

Ennesima vicenda di un uomo che non si rassegna alla fine della storia d’amore e rende la vita della ex un vero calvario: “Tu vai dai carabinieri che poi io faccio a modo mio: do fuoco a te e alla tua famiglia, non ho più nulla da perdere”. Queste le parole che avrebbe indirizzato alla vittima un 33enne al quale a seguito di denuncia è stato notificato un divieto di avvicinamento firmato dal Gip. Fra i fatti contestati all’uomo, pugni e calci alla vettura della donna. Da ubriaco inoltre avrebbe spaccato numerosi oggetti, insultando la ex. Dopo avere scoperto chi era il suo nuovo compagno inoltre aveva persino giocato la carta del ricatto minacciando che gli avrebbe spedito delle foto intime.