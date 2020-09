Rimini. Docente positiva al covid: tampone per 50 persone

C’è anche una maestra di una scuola elementare tra i nuovi contagi del Riminese. Immediatamente scattati i protocolli di sicurezza, Ausl Romagna ha disposto il tampone, ma non l’isolamento, per una cinquantina di persone, tra alunni, insegnanti e personale scolastico. Nessun nuovo positivo, invece, è emerso dai nuovi tamponi effettuati agli studenti del liceo scientifico Einstein. Vista la puntuale osservanza delle regole anti contagio, l’ufficio di Igiene non ha ritenuto necessario porre in isolamento le persone entrate in contatto con l’insegnante.