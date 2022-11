Rimini. Domani 15 novembre prevista per tre ore notturne la chiusura parziale di Via Euterpe

Per consentire i lavori di posizionamento dei new jersey, in sostituzione e ad integrazione dell’isola spartitraffico centrale di Via Euterpe, è prevista una regolamentazione temporanea della circolazione che comporterà la chiusura totale al traffico veicolare della carreggiata lato mare, nel tratto che va da Via Della Repubblica alla rotatoria posta tra le Vie Euterpe/Saturno/Plutone/Urano. Una Chiusura che viene disposta domani 15 novembre – dalle ore 21 fino alle ore 24.

La chiusura prevede anche il restringimento parziale di Via Della Repubblica che non sarà quindi percorribile nella corsia ‘lato Ravenna’, ma potrà essere percorsa – in direzione mare monte – solo nella corsia interna, ovvero quella ‘lato Riccione’.

Il percorso alternativo consigliato, per chi deve proseguire nella zona nord della città, è quello della Statale 16, che si può imboccare sia dal semaforo sulla via della Repubblica, oppure dalla rotatoria di via Flaminia Conca, che sarà opportunamente provvista di specifica segnaletica.

I lavori – che rientrano nelle opere di completamento sulla viabilità connessa al “lotto 1 della terza corsia dell’Autostrada A14”, prevedono anche il mantenimento – fino al 20/12/2023 – della chiusura totale al transito pedonale e ciclabile, del percorso ciclo-pedonale delle Vie Euterpe e Della Repubblica, nel tratto dalla Via Lucchesi, fino al termine dell’area di cantiere. Una chiusura che prevede una deviazione della circolazione ciclo-pedonale.