Ieri mattina il presidente della Provincia Riziero Santi ha effettuato un sopralluogo sulla linea di Metromare per verificare lo stato di avanzamento dei collaudi in corso. Da domani come da programma, dopo una settimana di collaudi, il metromare può ripartire. Ma per i nuovi mezzi, come annunciato dal presidente di Patrimonio mobilità Rimini Stefano Giannini, bisognerà attendere l’inizio dell’anno nuovo.