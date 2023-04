Rimini. Domenica 23 aprile “Antonio Croce for Arop” – Mercatino solidale con capi di alta moda per la raccolta fondi

Condividi l'articolo

Ancora una volta la moda incontra AROP. Il gruppo Aesse Project, nelle persone di Antonio e Chiara, che già da anni seguono e sostengono AROP nelle sue diverse iniziative, attraverso la donazione di numerosi capi di abbigliamento, consentirà una raccolta fondi destinata ai prossimi progetti legati all’Oncoematologia pediatrica. Il mercatino solidale “Antonio Croce for AROP” si svolgerà domenica 23 aprile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 a Casa Arop (in via Fogazzaro 127, Rimini), con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dell’Associazione. Arop è l’organizzazione di volontariato fondata e gestita da genitori e volontari con lo scopo di sostenere il bambino affetto da malattie oncoematologiche e l’obiettivo prioritario di migliorare la qualità dei percorsi terapeutici che coinvolgono i piccoli pazienti e le loro famiglie. L’evento rientra nell’ambito delle tante iniziative che AROP organizza per dare un sostegno concreto alle famiglie che vivono situazioni difficili come quello della malattia. Il luogo dello svolgimento – Casa AROP – è una bella e accogliente struttura vicina all’Ospedale di Rimini in grado di ospitare anche per lunghi periodi i piccoli pazienti ricoverati e i loro familiari provenienti da altre località. “Il nostro sogno è migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie nel periodo della terapia, e creare le condizioni per un reinserimento sereno nella vista di tutti i giorni. Una prospettiva di vita serena per le persone che quotidianamente convivono con la malattia e nel reparto e questa serenità passa anche attraverso piccoli e grandi gesti quotidiani” – afferma Roberto Romagnoli Presidente di AROP. – Vi aspettiamo numerosi per contribuire con i vostri acquisti al raggiungimento dei prossimi progetti portati avanti da AROP”.

