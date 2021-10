Rimini. Domenica 24 ottobre alle ore 17 spettacolo con Sergio Algozzino

Condividi l'articolo









“Quanto conosci la storia del rock?”

Domenica 24 ottobre alle ore 17 spettacolo con Sergio Algozzino

Per gli “Appuntamenti d’autunno” al cinema teatro Tiberio di Rimini



Rassegna a cura di Acli Arte e Spettacolo •

(Rimini, 22 ottobre 2021) – Proseguono gli “Appuntamenti d’autunno” al cinema teatro Tiberio, promossi da Acli Arte e Spettacolo asp (sede provinciale di Rimini) alla scoperta di film, libri, musica e fumetti.

Dopo la proiezione, la scorsa settimana, del film indipendente “Intervallo” di Giuseppe Fabbri, domenica 24 ottobre alle ore 17 è in programma lo spettacolo “Quanto conosci la storia del rock?” con Sergio Algozzino, autore del recente romanzo a fumetti “La fabbrica onirica del suono” (Feltrinelli Comics, 2021).

Lo spettacolo è un viaggio fra parole e musica che parte dalle radici del rock’n’roll per arrivare al rock progressivo, il genere musicale portante della graphic-novel.

Elvis Presley, Little Richard, gli Everly Brothers, i Beatles, Lucio Battisti, i Camaleonti e molti altri saranno raccontati per gli elementi di innovazione che hanno portato alla musica popolare, fino a giungere ai primi concept album e a un momento storico in cui il 33 giri diventava il formato di riferimento.

Ma non è solo la musica a fare parte del racconto, è una storia intrecciata indissolubilmente al contesto sociale intorno al 1968 italiano e al Flower Power americano. Un viaggio appassionante e ricco di emozioni.

Sergio Algozzino scrive, disegna e colora fumetti per le principali case editrici italiane del settore. Collabora a Dylan Dog ed è una nota firma della famosa rivista Linus. Il suo più recente libro a fumetti, “Nellie Bly”, scritto da Luciana Cimino e edito da Tunué, è tradotto in Francia, Russia e Stati Uniti. Per il mercato francese ha realizzato le graphic novel “Epictète” e “Pluie d’été”. Algozzino, da sempre amico e collaboratore di Cartoon Club (il Festival internazionale del cinema di animazione, fumetto e games, organizzato ogni anno da Acli Arte e Spettacolo di Rimini), unisce all’attività di autore quella di insegnante.

Entrata gratuita, prenotazione obbligatoria tramite cell. 335 6509516 oppure e-mail segreteria@aclirimini.it, ingresso con Green pass.

