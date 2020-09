RIMINI. Domenica 27 settembre tutti insieme appassionatamente! Si riuniscono i single dell’Emilia Romagna

ANCHE QUEST’ANNO TUTTI I SINGLE DELL’EMILIA ROMAGNA E DELLE REGIONI LIMITROFE SI INCONTRERANNO NEL CENTRO STORICO DI RIMINI PER TRASCORRERE UNA GIORNATA INSIEME E PER FARE TANTE NUOVE AMICIZIE

SI PUÒ PARTECIPARE SOLO SU PRENOTAZIONE, PER PRENOTARSI BASTA SCRIVERCI UN MESSAGGIO SU WHATSAPP SCRIVENDO I VOSTRI NOMI

cell. 3283018218

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

ORE 17: incontro sotto l’arco di Augusto a Rimini, presentazioni ,convenevoli ecc..(lo staff vi aiuterà a rompere il ghiaccio)

ORE 18: aperitivo in uno dei bar del centro storico ( costo: 10/12€ dipende dal posto che sceglieremo)

ORE 21: cena in uno dei ristoranti del centro storico (costo: 20/25€ dipende dal posto che sceglieremo)

ORE 23: passeggiata in centro e ritorno all’Arco di Augusto, saluti finali e scambio di numeri e contatti

Come dopo ogni nostro evento,il giorno dopo faremo un gruppo su WhatsApp con tutti coloro che hanno partecipato all’evento , così potrete continuare a conoscervi.

INSOMMA DOPO QUESTO EVENTO NON AVRAI PIÙ SCUSE PER RIMANERE SINGLE !!!

*l’evento verrà organizzato rispettando tutte le norme anticovid

*i posti per mangiare verranno scelti in base al meteo e in base al numero di partecipanti