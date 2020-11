Rimini. Donate 3265 mascherine alla Protezione Civile dalla Guardia di Finanza

Sono state consegnate oggi dalla Guardia di Finanza alla Protezione Civile del Comune di Rimini, le 3.265 mascherine sequestrate a seguito di decreto emesso dal Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, Dott. Davide Ercolani, perché non conformi in quanto vendute come chirurgiche, in presenza di una certificazione non valida.

E’ bene precisare che tali mascherine, che non sono utilizzabili quando sia prescritto l’uso di Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale, possono invece essere utilizzate come “generiche”, attraverso la procedura della rietichettatura conforme.

Dopo il sequestro penale, le mascherine erano state messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che con apposito provvedimento (come proposto dalle Fiamme Gialle operanti) ne ha disposto l’assegnazione alla Protezione Civile.

Per questo, stamattina presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in via Augusto Grassi 10, il Comandante Provinciale, Colonnello Antonio Giuseppe Garaglio, ha consegnato le mascherine all’Ingegnere Danilo Ronchi, dell’Ufficio Protezione Civile del Comune capoluogo di provincia, alla presenza della professoressa Anna Montini, Assessore all’Ambiente, Sviluppo Sostenibile e Protezione Civile.