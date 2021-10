Rimini. Donna investita in bici, è gravissima: caccia al pirata. Chi ha informazioni?

Condividi l'articolo









Lotta tra la vita e la morte in un letto d’ospedale una pensionata di 75 anni, è presumibilmente rimasta coinvolta in un incidente stradale accaduto a Rimini, mercoledì scorso, ma la dinamica è avvolta nel mistero. La signora, ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena con lesioni gravissime, è priva di coscienza e quindi non in grado di fornire alcun aiuto. L’ipotesi è che un pirata sia scappato dopo averla investita: per riuscire a identificarlo potrebbe essere importante la testimonianza degli automobilisti di passaggio o quella dei passanti. Il luogo dell’incidente è stato individuato nella rotonda tra le vie Flaminia, Flaminia Conca e Pascoli. Quel giorno la donna indossava una felpa chiara e viaggiava su una bici grigia e fucsia.