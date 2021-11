RIMINI. Donna perde il controllo della bici e cade: chiuso il tratto ciclopedonale di via Coletti reso pericoloso dall’umidità

Condividi l'articolo









Chiuso il passaggio a pedoni e biciclette sul percorso ciclopedonale sul ponte di via Coletti. La decisione è stata presa oggi dalla polizia municipale dopo un incidente capitato ad una donna, caduta dalla bicicletta a causa dell’umidità molto elevata e delle piogge che hanno reso il tratto di strada particolarmente scivoloso.

La malcapitata, non l’unica a quanto pare, viste le innumerevoli segnalazioni, è stata soccorsa dai sanitari del 118. Ad essere maggiormente insidiosa, la parte leggermente rialzata che delimita le due corsie di marcia. A inizio settimana, come riferito dall’amministrazione comunale di Rimini, l’azienda incaricata della manutenzione effettuerà le verifiche per accertare ogni causa e per garantire la transitabilità del percorso ciclopedonale, in vista della sua riapertura.

M.V.