Intensi controlli durante la notte di Halloween dai Carabinieri della Compagnia di Rimini. D.G., classe 1998, originaria dalla Romania, domiciliata a Rimini nella zona di Bellariva è stata deferita in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La ragazza, controllata in strada, è stata trovata in possesso di due dosi di cocaina.