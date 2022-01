Rimini. Donna rende la vita un incubo all’ex: anche birra rovesciata in testa davanti a tutti nel centro commerciale

Quando la stalker è donna. Notificata all’ex fidanzata, una pasticciera di 39 anni residente nel Ravennate, un provvedimento che le impone di stare a a non meno di mezzo chilometro di distanza dall’ex compagno, dai suoi figli, dai luoghi di lavoro e di divertimento frequentati dalla sua famiglia. La donna non riusciva ad accettare il rapporto che il compagno aveva con la madre dei suoi figli e con alcune delle sue ex compagne. Questa la causa che a settembre, dopo appena 8 mesi dall’inizio della loro convivenza, ha fatto saltare la relazione. In un caso la 39enne raggiunto l’uomo in un centro commerciale, gli ha rovesciato in testa un bicchiere di birra davanti ai figli. Non contenta, la donna ha fatto irruzione sul posto di lavoro dell’uomo coprendolo di insulti. Con un falso profilo Facebook a nome dell’ex che nel frattempo aveva chiuso tutti i social, lo ha pure più volte messo in cattiva luce con amici e semplici conoscenti. Una ventina circa gli episodi contestati alla donna da carabinieri e Procura.