Macabro ritrovamento questa mattina in mare dove è stato ripescato il cadavere di una donna che si è tolta la vita gettandosi nelle acque gelide. Teatro della tragedia è stato il pontile davanti al Bagno 40 di Rimini, un testimone ha purtroppo visto tutto e nonostante abbia dato subito l’allarme, per la donna non c’è stato nulla da fare.