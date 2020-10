Rimini. Donna trovata morta in bagno dopo due settimane

Sabato pomeriggio dopo aver atteso per alcuni giorni delle risposte suonando più volte al campanello, la vicina di casa ha chiamato la polizia, visto che non aveva ricevuto mai alcuna risposta. Quindici minuti dopo è arrivata la tragica scoperta: quell’odore, sempre più acre, era quello delle morte. Al loro ingresso per agenti e vigili del fuoco hanno trovato una scena drammatica: senza vita a terra nel bagno hanno trovato il corpo senza vita della padrona di casa, una signora del ’42. Lo stato di grave decomposizione ha fatto ipotizzare al medico legale che la morte possa essere sopraggiunta almeno un paio di settimane fa, verosimilmente per cause naturali.