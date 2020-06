Rimini. DOPO CONTINUE VESSAZIONI ALLA NONNA, FINALMENTE ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO UN GIOVANE RIMINESE

Nella giornata appena trascorsa la Squadra Mobile della Questura di Rimini ha messo fine alle incessanti vessazioni che un ventiseienne riminese, attuava nei confronti dell’anziana nonna.

Era già da tempo, e precisamente dal dicembre scorso, che il ragazzo protagonista della vicenda, maltrattava la nonna, le provocava ansia e abituale sofferenza, costringendola ad elargire denaro a suo favore, pur di non subire percosse e danneggiamenti in casa.

Il ventiseienne tra le varie vicende messe in opera, aveva costretto la signora, dopo averle gettato addosso dell’acqua, a recarsi presso un istituto bancario, tutta bagnata, dopo che si era rifiutata di consegnarli 90 euro. Il tutto era accompagnato da delle vere e proprie minacce verbali.

Questo è solo uno dei tanti gesti di violenza subiti dalla nonna, la quale estenuata da questi comportamenti si è affidata alla Polizia di Stato per mettere fine a questo incubo.

Il ragazzo, definito molto problematico e violento, era seguito già dall’adolescenza da una Comunità terapeutica per recupero di tossicodipendenti. Le sue difficili condizioni hanno costretto i suoi familiari ad allontanarlo dalla loro abitazione affidandosi, per risolvere la grave situazione, alla Polizia di Stato.

In virtù delle condotte poste in essere dal giovane, configuranti i reati di “maltrattamenti in famiglia” ed “estorsione” è stata emessa dal Gip del Tribunale di Rimini un’ordinanza di custodia cautelare in carcere martedì 16 giugno a cui gli uomini della Squadra Mobile di Rimini hanno dato esecuzione nella giornata di ieri, quando C. M. è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale di Rimini.