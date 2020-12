Rimini. Dopo più di venti anni dalla richiesta, finalmente sono partiti i lavori di segnaletica stradale in via Gadames

Dopo più di venti anni dalla richiesta, finalmente sono partiti i lavori di segnaletica stradale in via Gadames. E’ stato un lungo percorso che ha visto passare parecchie legislature, quasi come se a nessuno interessasse la sicurezza di quell isolato e di quella scuola.

La scorsa estate incontrando alcuni residenti per il progetto di riqualificazione della ex questura e del parcheggio antistante, a margine della discussione mi è stato presentato il problema. Circa 6/7 anni fa erano state raccolte circa 150 firme per richiedere la realizzazione della segnaletica sui quattro incroci che intersecano via Gadames.

Sappiamo che in fondo alla via esiste da sempre la Scuola De Amicis e che tutti i giorni vengono accompagnati centinaia di bambini e ragazzi. I residenti un po’ per scherzo e un po’ no, dicevano che “non c’è niente di più pericoloso di una mamma in ritardo”. Imboccata via Gadames sfrecciavano fino alla scuola senza dare le tre precedenze. Solo per fortuna non si sono registrati incidenti gravi.

Preso atto della situazione mi sono fatto portavoce del problema e ho incontrato gli assessori e i dirigenti affinché venisse risolto il problema il prima possibile. Fatto il progetto, sono tornato di persona sul luogo e insieme ad alcuni residenti abbiamo richiesto modifiche che in un secondo momento sono state recepite. Depositato il progetto sembrava che non ci fossero più i soldi per realizzarlo nonostante si era condiviso di inserirli nei pacchetto dei lavori del nuovo progetto di Via Flamina. Ho chiesto personalmente e in consiglio comunale di trovare quelle poche economie che servivano, anche con una variazione di bilancio. Per ultimo ho rifatto un intervento in consiglio comunale auspicando che non si dovesse per forza aspettare il morto per realizzare un lavoro di messa in sicurezza di quella strada.

Dopo un buon lavoro condiviso con i cittadini, gli assessori e tecnici, oggi finalmente hanno preso il via i lavori della segnaletica.

Voglio ringraziare i residenti per la loro pazienza di questi lunghi anni. Insieme e con la dovuta caparbietà e capacità si può arrivare ovunque.

Davide Frisoni

Consigliere Comunale di Rete Civica