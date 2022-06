Dopolavoro ferroviario in lutto: è morto il segretario Lucio Brughiera che da alcuni mesi stava lottando contro un brutto male. Gestiva tante iniziative di successo come la “Rimininbici” (nell’organizzazione dei volontari per la gestione degli incroci) o i pranzi sociali. I funerali saranno celebrati oggi alle ore 14 nella chiesa di Rivazzurra in via dei Martiri.